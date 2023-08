Addio a Michela Murgia | La Scrittrice Coraggiosa e Impegnata si Spegne a 51 Anni

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roma -, la rinomataitaliana, si è spenta all'età di 51, lasciando dietro di sé un eredità letteraria di rilievo. La sua scomparsa giunge dopo larivelazione avvenuta lo scorso maggio, quando, in un'intervista al Corriere della Sera, aveva dichiarato apertamente di combattere una battaglia contro un cancro ai reni in fase avanzata. La notizia è stata confermata ai microfoni dell'ANSA da persone molto vicine alla, che hanno condiviso con il mondo il suo percorso di malattia attraverso i social media., oltre ad essere una straordinaria autrice, ha dimostrato grande forza e determinazione, celebrando apertamente la sua famiglia queer e continuando la sua attiva militanza per i diritti ...

