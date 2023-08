Addio a Michela Murgia | il cordoglio sui social

(Di venerdì 11 agosto 2023) La scrittriceè morta a 51 anni. A maggio aveva annunciato in un'intervista al Corriere di essere stata colpita da un carcinoma renale al quarto stadio, “incurabile” anche a causa delle numerose metastasi. Da Fratoianni a Calenda, fino a Boldrini e Cucciari, il mondo della politica e dello spettacolo ha ricordato la scrittrice con un messaggio sui

Nata il 3 giugno 1972 a Cabras, un piccolo comune di quasi 9mila abitanti in provincia di Oristano in Sardegna,Murgia è stata un'intellettuale dai mille volti. Da insegnante di religione a ...Leggi AncheMurgia rasa i capelli dopo l'annuncio del tumore e posta il video sui social... 50 feriti, 1 disperso di Pierfrancesco Curzi (in)giustiziadestra "legge e ordine": Meloni è ... "In Ue disertori e pacifisti rischiano la deportazione " A Minsk teme la pena di morte di...

Michela Murgia è morta a 51 anni. La scrittrie a maggio aveva rivelato di soffrire di un cancro ai reni al quarto stadio, Dopo aver reso pubblica la sua malattia la ...«Lotteremo insieme sempre, perché ci sarai sempre e vinceremo noi». È il deputato Pd Alessandro Zan e ricordare così su Twitter Michela Murgia. «Perdiamo una voce potente nel dibattito pubblico, ...