Acque depurate male | scarichi abusivi E bagnanti ignari Il 32% dei campioni analizzati da Legambiente è oltre i limiti di legge

(Di venerdì 11 agosto 2023) Maladepurazione,, inquinamento e crisi climatica restano la principale minaccia per mare e laghi italiani e per la biodiversità. Su 387prelevati nelledi mari e laghi della Penisola, il 32% (124 su 387) èil limite di, così come lo è un’area ogni 78 chilometri di costa. Eppure, di tutto questo isanno poco o nulla: c’è scarsa informazione sulle zone dove vige il divieto di balneazione. Tra i punti più critici, foci dei fiumi, canali, corsi d’acqua che sfociano a mare o nei laghi. A oggi pesano sull’Italia quattro procedure di infrazione per la mancata conformità alla direttiva sulleReflue: l’ultima è ancora in fase di istruttoria, mentre le prime tre sono già sfociate in sentenza di condanna. ...