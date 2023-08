Accessibilità per Tutti | Carrozzine Elettriche per Esplorare il Parco Nazionale d' Abruzzo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'Aquila - Un'importante iniziativa sta aprendo nuove prospettive di esplorazione nel cuore deld'Lazio e Molise, grazie al prezioso sostegno della Fondazione Terzo Pilastro Inter. Il progetto, dal titolo "La Natura per- i sentieri di Dorotea", ha permesso di introdurre nel20 speciali, rendendo possibile l'accesso ai sentieri anche per le persone con disabilità motorie. Realizzate con cura e precisione dalla Sirio Medical, questesono ora disponibili in tre diverse aree turistiche del: la Camosciara, la Val Fondillo e la Difesa di Pescasseroli. Tre operatori turistici qualificati sono stati incaricati della ...