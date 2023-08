Aboubacar Harouna

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 11 agosto 2023) I leader della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), riuniti oggi ad Abuja per il vertice straordinario per valutare le azioni da intraprendere dopo il colpo di Stato indello scorso 26 luglio, hanno ribadito la loro ferma condanna del golpe e della detenzione illegale del presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum, oltre a riaffermare la loro determinazione a mantenere sul tavolo tutte le opzioni per la risoluzione pacifica della crisi. Hanno però messo in guardia gli Stati membri che, direttamente o indirettamente, ostacolano la soluzione pacifica della crisi insulleper la loro azione dinanzi alla comunità, e hanno autorizzato l’attivazione di una Forza di dispiegamento rapido, Standby Force, per ripristinare l’ordine costituzionale in. ECOWAS, nel ...