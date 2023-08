A Zaporizhzhia è stato colpito un hotel usato da funzionari Onu

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’attacco missilistico russo di ieri sulla città diche ha caun morto e almeno 16 feriti, haunche veniva spessodal personale delle Nazioni Unite e dagli operatori delle ong; lo ha detto la coordinatrice umanitaria dell’Onu in Ucraina, Denise Brown, come riporta la Reuters sul suo sito. In una email inviata all’agenzia di stampa Brown si è detta “sconcertata” dall’attacco all’Reikartz sul fiume Dnipro. “Sono sconcertata dalla notizia che unspesso utilizzato dal personale delle Nazioni Unite e dai nostri colleghi delle ong che sostengono le persone colpite dalla guerra siada un attacco russo a”, ha dichiarato Brown nella email. “Ho ...