A Castelvenere torna la Festa del Vino

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 11 agosto 2023) E’ tutto pronto aper le celebrazioni della “del”, giunta alla sua quarantunesima edizione, in programma dal 24 al 27 agosto prossimo. La manizione è promossa ed organizzata dalla Pro Loco diin collaborazione con l’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo. Dopo il successo della passata edizione e grazie al sostegno del Comune e della Regione Campania, quest’anno la manizione durerà quattro giorni, uno in più rispetto alle precedenti edizioni, riservando numerose novità per i giovani e per i meno giovani. “Anche per questa edizione – dice Domenico Iannucci, presidente della Pro Loco di– realizzeremo una etichetta celebrativa per festeggiare i primi 41 anni dell’evento nel comune più ...