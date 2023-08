La Galleria delle Arti, in occasione del cinquantennale della morte di Pablo Picasso (Malaga- ...- che in occasione del ponte di Ferragosto rimarrà aperta anche lunedì 14 e martedì 15- ......argentino tra Otegui e Casanova interrotto ieri sera per l'oscurità sul campo Serena Wines, ... ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO TABELLONE QUALIFICAZIONI 92023Oggi (mercoledì 9) il via al secondo turno a partire dalle 11. Grande attesa per il match ... Collarini (ARG) 6 - 2 2 - 0 SERENA WINES[5] N. Ionel (ROU) - G. Fonio (ITA) 6 - 3 5 - 7 7 - 5 [...

12 agosto 1881, il giorno dei fatti: nasce Cecil De Mille Adnkronos

Prosegue la rassegna che sta animando le serate estive di diverse province,. Strepitosa Lella Costa e il 10 agosto a Sabbioneta (MN) I Luf . Come avevamo già avuto modo di scrivere in occasione della ...CORDENONS - Serena Wines 1881 riconferma il suo impegno nel mondo dello sport. Dal 2021, infatti, la storica azienda familiare di Conegliano è Main Title Sponsor dei grandi tornei internazionali di te ...