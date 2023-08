11 agosto 1901 | il giorno dei fatti | muore Francesco Crispi

Nuovo prestigioso appuntamento con la musica a Radicondoli. Sabato prossimo 12, infatti, alle 17, nella Chiesa Collegiata si terrà il "Concerto d'organo" del Maestro ...per l'organo 1813 -). ...Dalinfatti, per volontà del futuro Papa Pio X (di cui ricorre il 120° anniversario della sua elezione a Pontefice), ogni prima domenica di, si celebra la cerimonia di Cima Grappa, nata ...Dalinfatti, per volontà del futuro Papa Pio X (di cui ricorre il 120° anniversario della sua elezione a Pontefice), ogni prima domenica di, si celebra la cerimonia di Cima Grappa, nata ...

11 agosto 1901, muore Francesco Crispi: i fatti del giorno news Adnkronos

(Adnkronos) – Muore a Napoli l’11 agosto del 1901 Francesco Crispi, nato nel 1818. Presidente del Consiglio a due riprese tra il 1887 e il 1896 Crispi, dopo i trascorsi giovanili mazziniani e di sinis ...Si chiamava Vito Cascella e aveva 47 anni il motociclista che nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto è morto in un incidente avvenuto a Cernusco sul Naviglio, hinterland nord est di Milano. I ...