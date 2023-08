Zilliacus torna a parlare dell'Inter | 'Le opinioni si esprimono in pubblico | le trattative si fanno a porte chiuse'

Zilliacus torna a parlare di Inter: «Serve puntare su giovani promesse» Calcio e Finanza

Inter, cessione in vista per il presidente Zhang In casa nerazzurra, in questi giorni, si sta ragionando molto per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, in queste ore, sono stati fatti tre colpi ...Il miliardario finlandese Thomas Zilliacus torna a parlare di Inter e boccia l'ipotesi Marko Arnautovic per l'attacco di Inzaghi ...