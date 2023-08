Zelensky | ' Non ho dubbio che avremo gli F - 16'

(Di giovedì 10 agosto 2023) L'Ucraina ha bisogno di un numero ancora maggiore di difese aeree e di moderni jet da combattimento per poter proteggere i civili dai missili degli occupanti russi. Lo ha affermato il presidente ...

sono state tuttavia registrate vittime. Fonti ucraine hanno inoltre riferito di numerose ... la Germania ha accettato di concedere al presidente Volodymyraltri due sistemi per il lancio ...ho dubbi che avremo degli F - 16 in cielo", ha concluso... secondo le prime conclusioni degli investigatori,si è trattato di un attacco con droni. L'... La strategia di controffensiva è stata discussa in una riunione tra il presidente Volodymyre ...

Missili russi sulla città di Zaporizhizhia: 3 morti. 2mila polacchi al confine con la Bielorussia - Aggiornamento del 09 Agosto delle ore 21:57 - Aggiornamento del 09 Agosto delle ore 21:57 RaiNews

Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso serale, come riportato Ukrainska Pravda.