(Di giovedì 10 agosto 2023) È v ero che Duvanha cominciato ad allenarsi in gruppo solamente dal 31 luglio, ma l'esplosività e la potenza di certo non l'ha persa. E ieri nel test amichevole contro la Pergolettese ha ...

lasciare l'Atalanta , il club bergamasco lo sta offrendo in Italia e in Europa per poter liberare uno slot nel reparto e l'ingaggio del colombiano. La soluzione Roma sarebbe ben gradita ...... il nuovo tecnico del Santos, per spiegargli perchéla Roma . Aguirre, però, ieri ha trattato ... Intanto con l'Atalanta si tratta per, ma pure per Demiral e Muriel, come riporta La ...La Roma segue attentamente anche Muriel e, che però l'Atalanta, di certo non intenzionata a ... Il club francese lo ha individuato come sostituto di Ugochukwu echiudere la trattativa. La ...

Zapata vuole la Roma: la strategia di Tiago Pinto Corriere dello Sport

Duvan piace a Mourinho, ma il gm giallorosso per ora non ha rilanciato. Muriel sondato ma da giorni non ci sono più contatti ...Dopo l’addio di Edin Dzeko e il dietrofront di Romelu Lukaku, l’Inter è ancora alla ricerca di un profilo di peso da schierare al centro dell’attacco di Simone Inzaghi. In tal senso, l’edizione odiern ...