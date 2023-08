Zaniolo potrebbe ritrovare Monchi all' Aston Villa | la formula

(Di giovedì 10 agosto 2023) Dopo solo sei mesi, Nicolòlasciare il Galatasaray . Il futuro dell' ex Roma è sempre più in bilico dopo che il club turco ha trovato l'accordo per Tete , giocatore che ricopre lo ...

Dopo solo sei mesi, Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare il Galatasaray. Il futuro dell' ex Roma è sempre più in bilico dopo che il club turco ha trovato l'accordo per Tete, giocatore che ricopre lo ...Nicolò Zaniolo, trequartista del Galatasaray che aveva espresso il desiderio di giocare nella Juventus, potrebbe trasferirsi in Premier ...