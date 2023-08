Zaia | “Ottima stagione turistica in Veneto”

- - > Tasso di occupazione negli alberghi superiore all'80%,: 'Bene il trend del turismo in Veneto nonostante maltempo e aumento dei prezzi'. Un turismo insalute - nonostante il maltempo - e vicino ai numeri pre - covid: il presidente della regione ...'A luglio, - ha quindi precisato Luca- mese maggiormente colpito dalle intemperie, la costa ...che nei primi mesi dell'estate 2023 (maggio - luglio) le destinazioni venete godono di un'...Sono le parole del Presidente della Regione Veneto Luca, riferendosi ai dati che emergono ...che nei primi mesi dell'estate 2023 (maggio - luglio) le destinazioni venete godono di un'...

Zaia, turismo e rincari: «Gli operatori affrontano nuovi costi, ma chi esagera perderà clienti» Corriere

Per il presidente della Regione la stagione estiva resta buona: «Peggio del 2022 ma meglio del 2019». E difende le imprese del settore ...Tasso di occupazione negli alberghi superiore all’80%, Zaia: “Bene il trend del turismo in Veneto nonostante maltempo e aumento dei prezzi”. Un turismo in ottima salute-nonostante il maltempo- e ...