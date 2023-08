(Di giovedì 10 agosto 2023) Dopo aver fatto il suo ritorno a Survivor Series del 2022,ha preso parte ad un solo match televisivo contro LA Knight nel Mountain Dew Pitch Black match a Royal Rumble 2023. Avendo poi sconfitto Knight,ha successivamente lanciato una sfida a Lashley e Lesnar, dichiarando di voler affrontare a WrestleMania il vincitore di Elimination Chamber. Lashley ha ottenuto la vittoria per squalifica, portandosi all’interno di una faida controche doveva concludersi in un match a WrestleMania, un match che in realtà non ha mai visto la luce del giorno. Poche settimane prima di WrestleMania 39,era completamente sparito dagli schermi televisivi. Veniva riportato chestesse affrontando una malattia della quale non si sono mai scoperti i dettagli. ...

WWE: Aggiornamenti positivi riguardo lo stato di salute di Bray Wyatt Zona Wrestling

Izzy Moreno, la fan storica di Bayley, è pronta a fare il suo debutto in-ring questo weekend in una federazione indipendente.Gli infortuni nel mondo dello sport possono capitare e sicuramente anche in quello del professional wrestling.Ad esserne coinvolto l'attuale Undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns che, dopo i ...