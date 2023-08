WTA Montreal 2023 | Camila Giorgi lotta per tre set con Petra Kvitova ma cede alla distanza

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) Si ferma al secondo turno il cammino dinel torneo WTA 1000 di: sul cemento outdoor canadese la qualificata azzurrail passoceca, numero 7 del seeding, la quale si impone per 6-2 5-7 6-0 in due ore e sei minuti, ed ora affronterà negli ottavi l’elvetica Belinda Bencic, testa di serie numero 12 del tabellone. Nel primo set la ceca parte subito forte e trova lo strappo in apertura, sfruttando ai vantaggi la seconda occasione.prova a far male ain risposta, ma non conquista mai più di due quindici nei game in cui la ceca vabattuta. Nel settimo gioco, invece, èa trovare un secondo strappoquarta ...