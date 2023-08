Wta di Montreal | Camila Giorgi dice addio al torneo | sconfitta al secondo turno

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 10 agosto 2023)esce dalWta di. L’Azzurra ha perso alcon la ceca Petre Kvitova, numero 8 del seeding con il risultato di 6-2 5-7 6-0. Resta Jasmine Paolini in competizione, a difendere i colori italiani. Quest’ultima giocherà agli ottavi con la statunitense Jessica Pagula (n.3). (foto@Sposito/FITP) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link