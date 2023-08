West Ham | UFFICIALE l’arrivo di Edson Alvarez dall’Ajax

(Di giovedì 10 agosto 2023)è ufficialmente un nuovo giocatore delHam e arriva. Ecco il comunicato degli Hammersè ufficialmente un nuovo giocatore delHam e arriva. Ecco il comunicato degli Hammers. COMUNICATO – IlHam United è lieto di annunciare l’ingaggio del giocatore messicanoÁlvarez. Il 25enne si è unito agli Hammers con un contratto permanente fino al giugno 2028 per una somma non rivelata, dopo che il club ha combattuto la forte concorrenza di altri top club europei per portarlo al London Stadium. Centrocampista forte e versatile, Álvarez passa al calcio inglese, club olandese dove ha vinto due titoli della Eredivisie, e meno di un ...

Paquetà e Walker Su Lucas non rispondo, è un giocatore del, mentre su Kyle non ci sono novità. Ci auguriamo che rimanga". - Foto LivePhotoSport - . xd6/red 10 - Ago - 23 14:28 . 10 agosto ...Il centrocampista messicano arriva dall'Ajax: è costato circa 40 milioni. ROMA - Ilha ufficializzato l'acquisto di Edson Alvarez, che arriva dall'Ajax per circa 35 milioni di sterline, ovvero 40 milioni di euro. Il centrocampista della nazionale messicana, 25enne, ha ...Per il centrocampista, a lungo corteggiato dalprima dell'acquisto degli Hammers di Edson Alvarez, c'è il Monaco , mentre il terzino è atteso dalla Lazio per il ritorno nella Capitale. ZAK, ...

Il centrocampista messicano arriva dall'Ajax: è costato circa 40 milioni.ROMA (ITALPRESS) - Il West Ham ha ufficializzato l'acquisto di Edson ...Il West Ham ha annunciato l'acquisto del difensore messicano Edson Alvarez, 25 anni, che arriva a titolo definitivo dall'Ajax e ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 20 ...