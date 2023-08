Wagner | “accordo con Minsk al collasso” | voci ritiro da Bielorussia

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) – Alcuni aspetti dell'fra la, il Cremlino e lasarebbero già collassati. Lo scrive l'Institute for the Study of war (Isw), riferendo che, secondo una fonte interna russa, i mercenari di Yevgeny Prigozhin hanno avviato un primodalla. L'8 agosto la fonte affermava che gruppi di 5-600 membri dellavenivano portati in autobus nelle regioni russe di Krasnodar Krai, Voronezh e Rostov. Una seconda partenza dalladovrebbe avvenire il 13 agosto. Secondo questa fonte e un'altra legata alla, i mercenari stanno probabilmente lasciando laperché il presidente del paese, Alexander Lukashenko, si rifiuta di pagare gli uomini della ...

Secondo l'Institute for the Study of war (Isw), gruppi di 500-600 mercenari si stanno spostando in Russia Alcuni aspetti dell'accordo fra la Wagner, il Cremlino e la Bielorussia sarebbero già collassa ...Secondo il canale Telegram VChK-OGPU le forze mercenarie starebbero conducendo una prima fase del ritiro dalla Bielorussia trasportando gruppi di 500-600 ...