(Di giovedì 10 agosto 2023) Alcuni aspetti dell'fra la, il Cremlino e lasarebbero già collassati. Lo scrive l'Institute for the Study of war (Isw), riferendo che, secondo una fonte interna russa, i ...

Wagner, "accordo con Minsk al collasso": voci ritiro da Bielorussia

