(Di giovedì 10 agosto 2023) Washington, 10 ago. (Adnkronos) - Alcuni aspetti dell'fra la, il Cremlino e lasarebbero già collassati. Lo scrive l'Institute for the Study of war (Isw), riferendo che, secondo una fonte interna russa, i mercenari di Yevgeny Prigozhin hanno avviato un primodalla. L'8 agosto la fonte affermava che gruppi di 5-600 membri dellavenivano portati in autobus nelle regioni russe di Krasnodar Krai, Voronezh e Rostov. Una seconda partenza dalladovrebbe avvenire il 13 agosto. Secondo questa fonte e un'altra legata alla, i mercenari stanno probabilmente lasciando laperché il presidente del paese, Alexander Lukashenko, si rifiuta di pagare gli uomini della ...

Alcuni punti dell'fra la, il Cremlino e la Bielorussia sarebbero già collassati. E' quanto scrive l'Institute for the Study of war (Isw), riferendo che, secondo una fonte interna russa, i mercenari di ...Alcuni aspetti dell'fra la, il Cremlino e la Bielorussia sarebbero già collassati. Lo scrive l'Institute for the Study of war (Isw), riferendo che, secondo una fonte interna russa, i mercenari di Yevgeny ...Le speculazioni sul ritiro del gruppodalla Bielorussia suggeriscono che gli aspetti dell'tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader dei mercenari filorussi, Yevgeny Prigozhin , in seguito alla ribellione armata del ...

Wagner, "accordo con Minsk al collasso": voci ritiro da Bielorussia Italia Informa

Nell'ultimo aggiornamento, l’Istituto per lo studio sulla guerra riferisce che una fonte interna russa afferma che le forze della Wagner stanno conducendo la loro prima fase di ritiro dalla Bielorussi ...Secondo l'Institute for the Study of war (Isw), gruppi di 500-600 mercenari si stanno spostando in Russia Alcuni aspetti dell'accordo fra la Wagner, il Cremlino e la Bielorussia sarebbero già collassa ...