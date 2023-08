Vulcano – Los Angeles 1997 | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 10 agosto 2023)– Loscatastrofico anni ’90, non èa una. Infatti, una simile calamità, per quanto verosimile in molte zone del mondo, ben difficilmente potrebbe verificarsi in una zona urbana come quella di Los. La vicenda narrata nelè quindi completamente inventata; a confermarlo, direttamente Laura Ziskin, all’epoca dirigente Fox: “Questoè puro intrattenimento; non ci sono basi scientifiche per quello che raccontiamo… è come se avessimo fatto unsul ritorno dei dinosauri dall’estinzione”. Ildi Mick Jackson con Tommy Lee Jones e Don Cheadle, racconta i tentativi da parte delle autorità di intercettare un fiume di lava che ...