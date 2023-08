Volley | Italia eliminata ai Mondiali Under 19! Tonfo inatteso con la Corea del Sud | addio semifinali

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’è stata clamorosamenteai quarti di finale dei19 dimaschile. La nostra Nazionale partiva con tutti i favori del pronostico contro ladel Sud, ma a San Juan (Argentina) è crollata sotto i colpi della baldanzosa formazione asiatica e ha dovuto direal sogno di conquistare una medaglia nella rassegna iridata di categoria. Un brutto colpo per gli azzurri, che avevano tutte le carte in regola per ben figurare in una kermesse vinta nel 1997 e nel 2019. I ragazzi di coach Michele Zanin hanno sprecato un vantaggio di 23-21 e 24-22 nel primo set, crollando nella seconda frazione e non riuscendo a svoltare nel terzo parziale, dove hanno annullato tre match-point ai vantaggi prima di chinare definitivamente il capo. Sfuma la ...