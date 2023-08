(Di giovedì 10 agosto 2023) Un bilaterale tra Russia e Ucraina in quel degliArabi Uniti il prossimo novembre: è questa la notizia trapelata attraverso la testata francese L’Orient-Le Jour, che riferisce come lo sceiccono Mohammad bin Zayed sarebbe già al lavoro per “organizzare l’incontro tra il presidente russo Vladimire il presidente ucraino Volodymyr, su InsideOver.

... su [...] Continua a leggere The postdi unPutin - Zelensky negli Emirati: cosa sappiamo appeared first on ...Mentre si rincorrono ormai da tempo ledi una crisi, il principe Harry e Meghan Markle stanno trascorrendo le vacanze da separati. Lui ... il giorno seguente ha partecipato a unorganizzato ...... Meghan Markle non sembra portare rancore, pronta a divertirsi in barba alleche la vorrebbero ... sbarcato in Giappone l'8 agosto per partecipare a unorganizzato dall'International Sports ...

Voci di un vertice Putin-Zelensky negli Emirati: cosa sappiamo Inside Over

Si è conclusa la Cúpula da Amazônia, il vertice amazzonico di Belém fortemente voluto del presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ma, come scrive Per gli ambientalisti i risultati del summit ...I russi sostengono di aver respinto un attacco contro la capitale. Kiev: «Missili di Mosca sui soccorritori nel Donetsk». Accordo sul grano, Erdogan: ...