Vittoria Belvedere prima del successo | “Bullismo e proposte indecenti”

Leggi su dilei

(Di giovedì 10 agosto 2023) Una chiacchierata a cuore aperto quella concessa daal Corriere della Sera, dagli esordi nel mondo dello spettacolo fino al grande. Ma la strada per l’attrice non è sempre stata facile, dai veri e propri “episodi di”- come lei stessa li ha definiti – alle “” da parte di chi voleva approfittare della propria posizione e della sua giovanissima età. Ma grazie all’amore della famiglia e a una tenacia che è riuscita a farle superare la timidezza, laha perseguito i suoi sogni e, con un pizzico di fortuna (che non rinnega), è diventata uno dei volti più amati della televisione e del teatro., gli episodi dida ...