Visita alla straordinaria Abbazia di San Martino delle Scale | spiritualità | storia e scoperte

(Di giovedì 10 agosto 2023) Monreale – Dopo il grande successo riscosso in termini di visite nel mese di luglio, l’di San, nel territorio di Monreale, è pronta a stupire ancora. Con una rinnovata apertura al pubblico anche nel mese di agosto, questa eccellente meta di viaggio offre un’opportunità unica per immergersi nellabenedettina e (Monrealelive.it)

A partire dalle 19.30, una degustazione di miele locale e un laboratorio di land art dedicato ai più piccoli saranno seguiti dallaguidatascoperta della chiesa, delle origini del luogo e ......Food Truck d'Italia che offriranno cibo da strada come immancabile accompagnamentobirra artigianale. Il 12 agosto, sempre a Rimini, da non perdere l 'aperitivo felliniano , tour con......e l'assessore con delegapromozione turistica della città e dei gemellaggi Andrea Poli hanno ricevuto a palazzo Loggia la vicesindaca di New York Ingrid Lewis - Martin. La sua primaa ...

Ferragosto della cultura: 14 e 15 agosto tra musei aperti, ingressi ... Rimini turismo

Per soddisfare le numerose richieste di visita per scoprire le sale del palazzo nobiliare Martino Fiorini, Sicula ti porta alla scoperta dell'antica storia della famiglia e ad ammirare i bellissimi ...(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Emil Audero è pronto a diventare un calciatore dell'Inter. Il portiere classe 1997 sta infatti svolgendo le visite mediche di rito prima di recarsi nella sede ...