Visibilia | suicidio di Luca Ruffino | l' autopsia conferma | nessuna patologia grave

(Di giovedì 10 agosto 2023) su Tg. La7.it -per. Il manager lombardo, presidente diEditore, che si è suicidato sabato 5 agosto , non aveva malattie rilevanti. ...

Nessuna patologia grave per Luca Ruffino . Il manager lombardo, presidente diEditore, che si è suicidato sabato 5 agosto , non aveva malattie rilevanti. Sono i primi ...al. L'esito ...... l'autopsia di Luca Giuseppe Reale Ruffino, il presidente della holding, ex gruppo della ... a cui partecipano consulenti della procura che indaga per istigazione al, servirà a capire ...Perché Luca Giuseppe Reale Ruffino si è tolto la vita Sono diversi i misteri suldel presidente diEditore . Inizialmente sono trapelate indiscrezioni, poi smentite, di una grave malattia che lo avrebbe colpito di recente. Secondo ciò che è emerso di recente, ...

“Luca Ruffino non aveva gravi malattie”: i primi accertamenti sul suicidio del presidente di… Il Fatto Quotidiano

Luca Ruffino non era affetto da nessuna malattia grave. E' questo uno dei primi esiti dell'autopsia svolta stamane sul corpo del presidente di Visibilia morto suicida. A quanto si è appreso, ...È questo uno dei primi esiti dell’autopsia svolta stamane sul corpo del presidente di Visibilia morto suicida. I quesiti posti dai pm Giuseppina Gravina e Daniela Bartolucci ai medici legali ...