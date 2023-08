Villaggi e Stabilimenti da INCUBO I NAS ne Chiudono 20 e Ammoniscono 415! Spogliatoi | Bagni | Cucine

(Di giovedì 10 agosto 2023) Roma - Un'azione incisiva da parte dei Carabinieri dei Nas ha portato alla contestazione di 415 sanzioni penali e amministrative, con una somma totale superiore a 290mila euro, nei confronti di varie attività commerciali. Undici titolari di tali attività sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e 20sono stati costretti alla chiusura a causa di "gravi criticità strutturali ed igieniche" con un valore economico stimato di oltre 4 milioni di euro. Tra le violazioni più gravi emerse dai controlli, i Carabinieri dei Nas di Reggio Calabria hanno rilevato la trasformazione di uno stabilimento balneare in una discoteca all'aperto durante le ore serali, senza le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza. La situazione ha coinvolto la presenza di circa 500 persone all'interno, violando le normative vigenti. Le carenze igieniche sono state una preoccupante ...

