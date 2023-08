Vietri FdI | “Sanità e cultura | la Corte dei Conti boccia De Luca”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Aumentano i primati negativi per la Campania di De: è all’ultimo posto in Italia per investimenti nella; spende il 72% del bilancio dellama il settore è in piena crisi; è la seconda regione più povera d’Italia. Sono dati davvero preoccupanti che confermano la totale incapacità del governatore e del centrosinistra di amministrare la nostra Regione”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Immacommentando la Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni approvata, ieri, dalladei. “SullaDe, che nei suoi monologhi annuncia sempre presunti grandi investimenti, omette di dire la verità, cioè che la spesa nella nostra regione è passata dai 7 euro a ...

Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia Immacommentando la Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni approvata, ieri, dalla Corte dei conti.Lo annuncia, in una nota, la deputata campana Imma, capogruppo dialla Commissione Sanità della Camera. 'Il Cardarelli, uno degli ospedali più grandi del Sud Italia e con un bacino di ...... perché anche questa vicenda è vergognosa e rappresenta un ulteriore esempio della cattiva gestione amministrativa e politica del centrosinistra in Campania' conclude

Campania: Vietri (Fdi), 'Corte dei conti boccia De Luca per sanità e ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Aumentano i primati negativi per la Campania di De Luca: è all’ultimo posto in Italia per investimenti nella cultura; spende il 72% del bilancio della sanità ma il settore ...Il circolo cittadino sarà presente con un gazebo, venerdì 11 agosto, a partire dalle 9, a Marina di Vietri zona “Risorgimento” ...