VIDEO – Zanetti | 50 anni e 28 di Inter | i migliori gol

(Di giovedì 10 agosto 2023)oggi compie cinquant’, di cui ventotto passati in Italia con l’. Per celebrare il compleanno dell’ex capitano la società ha pubblicato uncoigol. UNA VITA ALL’– Con 858 presenze è il giocatore che ha più volte vestito la maglia dell’. Javierha fatto la storia del club, dal 1995 quando è arrivato dall’Argentina fino al ritiro del 2014. E poi è rimasto in nerazzurro, diventando vice president. Oggi compie cinquant’, di cui ventotto passati daista. Dalla Roma in Serie A alla Lazio in finale di Coppa UEFA: ecco ilcoigol di, che in nerazzurro ne ha realizzati ...

...dal vivo il percorso l'ha fatto diventare l'unica artista italiana ad essere presente nel... ma grazie all'energia di "Summer Lie", pezzo dance scritto per lei da Roberto(Dwa Records). ......vacanze a tutti! Un benvenuto ancora all'amico Albertoe alla sua rubrica ' Trading Room ' che ormai ci accompagna da anni e che è arrivato all'edizione numero 492 su questo blog. Il...... ma soprattutto si è arrivati addirittura,postato su youtube, in Belgio per chiedergli 'Ma ... poi tutti gli altri; Aldo Serena, Alessandro Altobelli, Fabio Cannavaro, Cristiano, fin qui ...

Inter, compleanno speciale per Zanetti VIDEO | Serie A Calciomercato.com

Kaio Jorge: 'Sto uscendo da un periodo difficile' Pazza Inter a Salisburgo: gol e diluvio Juve, sfida in famiglia con tris di Kaio Jorge Il Boca torna ai quarti dopo tre anni Napoli in emergenza, i du ...Dall'esordio contro il Vicenza il 27 agosto 1995 all'addio al calcio giocato in occasione della sfida contro la Lazio del 10 maggio 2014, Zanetti ha collezionato 858 presenze, 21 gol, 73.284 minuti in ...