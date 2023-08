VIDEO Sinner-Berrettini 2-0 | ATP Toronto | highlights e sintesi Vittoria netta dell’altoatesino

(Di giovedì 10 agosto 2023) Nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di, in Canada, Jannikha battuto Matteoper 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Decisivo il parziale di 5-0 a cavallo dei due set, dal 4-4 al 6-4 3-0, con due break, uno a fine primo parziale ed uno ad inizio secondo. Agli ottavi Jannikaffronterà lo scozzese Andy Murray: si tratta del terzo incrocio tra i due, con un bilancio di 1-1 nei precedenti. Il match sarà il quarto in programma a partire dalle ore 18.30 italiane sul Center Court, ma il terzo match, tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il polacco Hubert Hurkacz, inizierà non prima dell’1.00 ora italiana. A seguire scenderanno in campo l’italiano e lo scozzese.-Murray oggi, ATP2023: orario, programma, tv, streaming...

Ilcon gli highlights della sfida tra Jannike Matteo Berrettini , valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Toronto 2023 . Se lo aggiudica il numero uno d'Italia il derby andato in ...'Nella notte un grande applauso a Camila Giorgi ma anche un piccolo grande rimprovero' Il Direttore Ubaldo Scanagatta commenta inla sfida tra Jannike Matteo Berrettini, in programma questa sera presumibilmente non prima delle 23 italiane circa, al secondo turno del Masters 1000 di Toronto ( qui il sondaggio di ...Quattro vittorie azzurre su cinque in Canada e tutte in due set. Bravi Musetti, Arnaldi e Paolini. Il punto del direttore dopo il Day 1 dei due tornei canadesi Il punto del direttore dopo la prima ...

Scanagatta: “Il giorno della grande sfida fra Sinner e Berrettini, i due più vincenti del recente tennis italiano” [VIDEO] Ubitennis

Jannik Sinner ha cominciato con grande fiducia il suo cammino nel Master 1000 di Toronto. Nonostante le non poche difficoltà emerse nel corso del match, l'altoatesino è stato in grado di battere ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Andy Murray, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Toronto. Sul Centrale, ...