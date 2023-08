Viareggio - Pietrasanta - Versilia | Rose con nomi di lusso in Eccellenza | Promozione e Coppa

Questo weekend verranno pubblicati i gironi dei campionati regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria, oltre al programma della Coppa Italia e Toscana.si preparano con le loro ...Al bar del Twiga Forte dei Marmi, a Marina di, un litro ne costa cinque. Il primo è ... Se nel 2009 i carristi del Carnevale diavevano progettato un Cremlino di cartapesta in ...Gruppi di scalmanati hanno lasciato l'arenile di Fiumetto malconcio con tubi delle docce piegati, bandiere rubate e manici di ombrelloni spaccati. Il Consorzio Mare Versilia chiede più sorveglianza ...

Viareggio-Pietrasanta-Versilia: Rose con nomi di lusso in ... LA NAZIONE

Un pony è stato investito da una macchina sull'Aurelia, causando tristezza e dispiacere. Le indagini dei carabinieri sono in corso per capire le responsabilità legate alla custodia dell'animale.Girolamo Franco Galleni, conosciuto come Girò, è scomparso all'età di 75 anni. Descritto come una persona educata e rispettosa, era entrato in polizia a 19 anni. La comunità di Strettoia si stringe in ...