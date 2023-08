Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023)DEL 10 AGOSTOORE 18.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA IN INTERNA UN INCIDENTE CREA CODE IN COMPLANARE ALTEZZA SVINCOLO CON IL TRATTO URBANO DELLATERAMO SULLA VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA SPINACETO VERSO IL RACCORDO MENTRE A NORD CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA BRACCIANESE ALTEZZA OSTERIA NUOVA QUI PER UN INCIDENTE SUL LITORALE LAZIALE CI SONO DEI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI DA CAMPO ASCOLANO FINO A MARINA DI ARDEA DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral