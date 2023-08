Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023)DEL 10 AGOSTOORE 16.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLA VIA AURELIA CIRCONE TORNATA SCORREVOLE IN DIREZIONE LADISPOLI RIMOSSI I VEICOLI A CAUSA DI UN SINISTRO AVVENUTO ALTEZZA RACCORDO UN INCIDENTE CREA CODE SULLA CARREGGAOITA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LAFIUMICINO E L USCITA CON LA VIA OSTIENSE DEL RESTO SUL RACCORDO LA CIRCONE RIMANE SCORREVOLE NELLE DUE CARREGGIATE SULL APONTINA SI RALLENTA ALTEZZA CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA MENTRE A NORD CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA BRACCIANESE ALTEZZA OSTERIA NUOVA QUI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SERVIZIO RIPROGRAMMATO CON CHIUSURE PARZIALI PER LASCIAR SPAZIO AI ...