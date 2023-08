Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

ORE 12.20 TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE REGIONALE UNICHE ECCEZIONI LA VIA PONTINA DOVE PER LAVORI PERMANGONO LE CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, IN DIREZIONEE IL TRAFFICO INTENSO SUL LITORALE NELLO SPECIFICO I RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA Più A SUD A FORMIA SUL LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA, TRA LE DUE ROTATORIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, SULLA VIA NETTUNENSE, UN INCIDENTE ALL'ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE CAUSA CODE, NELLE DUE DIREZIONI