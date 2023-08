Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023)DEL 10 AGOSTOORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CODE SULLA VIA PONTINA, PER LAVORI, SIAMO TRA SPINACETO E IL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE USCIAMO DASULLA VIA FLACCA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA RIO CALRO E SPERLONGA, NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTRO INCIDNETE SULLA VI APONTINA GENERA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO, NELLE DUE DIREZIONI INCIDENTE SULLA VIA NETTUNENSE CODE IN PROSSIMITà DI VIA GENIO CIVILE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA AD AGOSTO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI GLI INTERVENTI RENDONO NECESSARIA LA CHIUSURA PARZIALE A PARTIRE DA DOMANI VENERDÌ 11 E FINO AL 13 DI AGOSTO, L’INTERRUZIONE INTERESSA LA ...