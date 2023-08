Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023)DEL 10 AGOSTOORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERMANGONO LE CODE SULLA VIA PONTINA, PER LAVORI, SIAMO TRA SPINACETO E IL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE USCIAMO DASULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI AUTO IN CODA SULLA VIA LAURENTINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, SIAMO A TOR SAN LORENZO CI SPOSTIAMO Più A SUD, SULLA PONTINA A PORTO BADINO, UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA-NAPOLI, RISOLTO L’INCIDENTE, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE, IN DIREIZONE NAPOLI, LA CIRCONE SI MANTIENE REGOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO ...