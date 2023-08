Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 agosto 2023)DEL 10 AGOSTOORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD, I VEICOLI CONVOLTI NELL’INCIDENTE SONO IN EMERGENZA, SIAMO TRA MONTEPORZIO CATONE E LA BARRIERA DISUD, VERSO IL RACCORDO ANULARE, LA CIRCONE È REGOLARE SULLA VIA AURELIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SONO DOVUTE ALLA PRESENZA DI UN CANTIRE LE CODE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO ANULARE, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA AD AGOSTO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI GLI INTERVENTI RENDONO NECESSARIA LA CHIUSURA PARZIALE A ...