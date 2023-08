Verso l’uscita di iOS 17 con la terza beta pubblica | quanto manca

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 agosto 2023)aldi iOs 17? Si sta procedendo velocementeil rilascio definitivo dell’aggiornamento Apple e ne è una riprova ladel firmware rilasciata nelle scorse ore. Questa corrisponde alla quintadedicata ai soli sviluppatori e porta con sé una serie di novità che denotano la maturazione del pacchetto quasi pronto al lancio. Ladi iOS 17 aggiunge la tanto chiacchierata ?opzione StandBy per iPhone, ossia la funzione che trasforma il telefono in una sorta di hub di informazione quando messo in orizzontale e collegato ad una fonte di alimentazione. Grazie a questa modalità, è possibile leggere l’ora, visionare contenuti video e interagire con alcuni widget. Questi ...