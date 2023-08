Verona | UFFICIALE l’arrivo di Bonazzoli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’Hellasha chiuso con la Salernitana l’acquisto di Federico: l’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto Nuovo attaccante in casa. Gli scaligeri hanno completato il trasferimento in prestito di Federicodalla Salernitana. Di seguito il comunicato del club. «HellasFC rende noto di aver acquisito – in prestito con opzione di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni – da U.S. Salernitana le prestazioni sportive dell’attaccante Federico, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 Giugno 2024. HellasFC rivolge un caloroso saluto a Federico, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra».