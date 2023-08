Verona-Ascoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 10 agosto 2023) Gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024. Si affrontano due squadre che sono ormai da diverso tempo nelle rispettive categorie, visto che i gialloblù si tratta del quinto anno consecutivo in Serie A, mentre per i bianconeri è il nono anno di fila.si giocherà sabato 12 agosto 2023 alle ore 21 presso lo stadio Bentegodi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri hanno disputato un campionato di grande sofferenza culminato con la salvezza ottenuta nello spareggio contro lo Spezia. Si spera che quest’anno la permanenza possa essere ottenuta senza più patemi. Nell’unica partita amichevole estiva, la formazione di mister Baroni ha battuto la Virtusvecompper 3-0. I marchigiani sono pronti per disputare una cadetteria di alto profilo, cercando di ...