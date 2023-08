Venti stabilimenti balneari chiusi dai Nas | “Niente autorizzazioni | cibi scaduti e blatte morte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Su 883e villaggi turistici controllati, 257 sono risultati irregolari: il 31%. È il bilancio delle ispezioni dei carabinieri dei Nas sul territorio nazionale. Tra le violazioni più diffuse sono state riscontrate carenze igieniche degli ambienti, come spogliatoi, servizi igienici e locali di preparazione dei pasti, spesso rimediati in spazi ristretti, privi dei minimi requisiti per garantire condizioni ottimali di funzionamento e di manutenzione. In tutto, sono state contestate 415 sanzioni penali e amministrative per oltre 290mila euro. Inoltre, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria undici titolari di attività e dispostiprovvedimenti di chiusura a causa “di gravi criticità strutturali e igieniche per un valore economico stimato in oltre 4 milioni di euro“. Sono state otto le strutture risultate ...