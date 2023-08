Venezia | vandali in azione sul Ponte di Rialto Zaia | “Serve rigore”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Scritte realizzate con la vernice sono comparse sui negozi dele lungo Fondaco dei Tedeschi Dopo Milano,inanche a, dove scritte realizzate con la vernice sono comparse sui negozi deldele lungo Fondaco dei Tedeschi. Alcune immagini sono state pubblicate su uno dei gruppi Facebook di tutela della città lagunare, come ‘Io scelgosenza graffiti’. “Ancora una voltaè stata vittima dismi, questa volta ae al Fontego dei Tedeschi., Roma, Firenze, Pisa, Milano. Sono gesti che oramai si ripetono da diverso tempo anche nelle città del Veneto, nonostante i presidi delle forze dell’ordine. Occorre una risposta ferma della ...

Dopo Milano, vandali in azione anche a Venezia, dove scritte realizzate con la vernice sono comparse sui negozi del ponte del Rialto e lungo Fondaco dei Tedeschi. Alcune immagini sono state pubblicate ...Non si ferma l'estate degli imbrattatori di monumenti italiani: dopo la Galleria Vittorio Emanuele del capoluogo lombardo, è stata la volta del più antico ponte del Canal Grande ...