Veiga e Cajuste al Napoli | Da Torino gira una bugia su Giuntoli Spunta una figura che opera nell’ombra

(Di giovedì 10 agosto 2023) Daraccontano chesono l’ultimo regalo dial. In realtà l’acchiappatalenti cheè Micheli. Calciomercato. Le recenti manovre sul mercato delhanno portato alla ribalta nomi come Gabridel Celta Vigo e Jens, ma dietro questezioni c’è unachiave chedietro le quinte: Maurizio Micheli. Da, c’è stato un tentativo di attribuire la scoperta di questi talenti a Cristiano, l’ex direttore sportivo delora alla Juventus. Tuttavia, non èil principale artefice ...

... la Lazio vuole accelerare, esattamente come il Napoli, che ha preso Jens(23) dallo Stade Reims per 10 milioni e continua a spingere per Gabriel(21) del Celta Vigo: la prima offerta ....... Ma in casa partenopea ci sono ancora situazione da sistemare come il rinnovo di contratto di Victor Osimhen e la trattativa per arrivare al giovane centrocampista spagnolo Gabriche ..."Gabrimeglio di Koopmeiners". L'agente Fifa Antonio Ottaiano è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv . Ecco le sue dichiarazioni: "Natan eQualche anno fa De ...

PRIMA PAGINA - CdS: “Napoli: Cajuste e Veiga” Tutto Napoli

Ore calde, caldissime a Napoli. Un giocatore in uscita, uno in arrivo e un altro pronto a vestire la maglia azzurra. Dopo diverse settimane di calma e tranquillità, il Napoli ha accelerato sul mercato ...Il nome di Johan Bakayoko ancora vivo nelle idee di mercato del Napoli. Dopo i vari movimenti in mediana che porteranno il club di Rudi Garcia a salutare Piotr Zielinski accogliendo Cajuste e ...