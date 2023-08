Vecchie musicassette | controlla le tue | se hai ancora questa vale migliaia di euro

Alzi la mano chi non ha mai usato un walkman . Se siete nati dalla metà degli anni '90 in poi, è probabile che non conosciate neanche le care, oggi oggetti vintage di culto o addirittura sconosciuti alle nuove generazioni. Eppure c'è stato un tempo in cui tutti giravano con le cuffie e un ingombrante lettore di nastri ...Alzi la mano chi non ha mai usato un walkman . Se siete nati dalla metà degli anni '90 in poi, è probabile che non conosciate neanche le care, oggi oggetti vintage di culto o addirittura sconosciuti alle nuove generazioni. Eppure c'è stato un tempo in cui tutti giravano con le cuffie e un ingombrante lettore di nastri ...

La seconda vita delle cassette postali: si salveranno grazie alla ... IL GIORNO