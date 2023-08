Vanno via dal ristorante senza pagare | il video finisce in rete e scatena le polemiche | “Avevamo un motivo valido” Ecco che cosa è successo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) Consumano il pasto, si alzano e se ne: il titolare posta ilsu Facebook e le donne vengono identificate. “Che bello da parte vostra venire per un pasto e un drink e correrementre state in un campeggio vicino”, ha scritto a corredo della clip il proprietario. Riconosciute, Ruby McGrath, 32 anni, e Suzy Hopley, 33 – che avevano mangiato insieme ai loro due figli allo Smithy Arms, a Swinton, nel North Yorkshire (Inghilterra) – sul web sono finite sotto accusa per il loro comportamento. Tuttavia, Ruby non è rimasta in silenzio e come riportato da The Sun, con un post Instagram ha spiegato: “Di solito ignorerei l’odio ridicolo online, ma questo coinvolge anche i miei figli”. “Ieri sera abbiamo avuto un pasto delizioso e sperimentato un servizio ...