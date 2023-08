Vangelo di oggi 10 Agosto 2023 | Gv 12 | 24-26 | Video commento

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 10, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto”. “Proviamo a pensare a un chicco L'articolodi10: Gv 12,24-26proviene da La Luce di Maria.

della Veglia, Luca 11), generativi nella fede e capaci di annunciare veramente la salvezza agli uomini di, con la creatività che lo Spirito suggerisce perché ildella Vita, in ...Sii povero, prete di Cristo e della Chiesa, per essere degno di sederti alla tavola dei poveri, qui in terrae poi nel Regno. Sii povero per poter annunciare illiberante anche ai ricchi ...È la grande alternativa davanti a cui Gesù ci pone neldi: se scegliere di smettere di vivere solo difendendo la compattezza del seme fino al punto di rimanere soli, o rischiare di ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 7 Agosto 2023 - Cerco il Tuo volto

Riprendono le udienze generali del mercoledì e il Pontefice traccia il bilancio del Viaggio Apostolico in Portogallo: "La Gmg ha mostrato a tutti che è possibile un altro mondo: un mondo di fratelli e ...Con il Mast Festival la cittadina in provincia di Ragusa cerca di offrire una nuova immagine non necessariamente collegata alla serie tv a cui ha fatto da location ...