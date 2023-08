Vacanze | come mantenere proprietà di lusso ereditate con servizi tailor made

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) – Nel mercato immobiliare italiano il 50% dei proprietari ha ereditato immobili di pregio che non riesce aper via di tasse e manutenzione, e discrepanza salariale con la generazione precedente, così Elite villas, start up italiana che gestiscediin località esclusive e offre, oltre al semplice soggiorno, una vasta gamma diextra per rendere ogni vacanza indimenticabile, coniugando innovazione tecnologica e assistenza costante al cliente totalmente. Con una dedizione assoluta a garantire esperienze autentiche e memorabili: ogni dettaglio è curato con attenzione e mirato a soddisfare le richieste degli ospiti organizzando attività su misura dove il soggiorno non è solo una semplice vacanza, ma un vero e proprio sogno a occhi ...