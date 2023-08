Usato - Aci | Luglio in crescita per i trasferimenti | in calo per le radiazioni

(Di giovedì 10 agosto 2023)è stato un mese positivo per il mercato delle vetture di seconda mano: secondo i dati forniti dall'Aci, i passaggi di proprietà sono stati 414.263, il 9,5% in più rispetto a un anno fa grazie sopratutto alle minivolture, risultate in aumento del 12,5% a 170.306. I passaggi di proprietà al netto deitemporanei, invece, sono cresciuti del 7,5% a 243.957 unità. Le. Lo scorso mese lesono calate dello 0,6%, per lo più a causa dell'andamento negativo delle esportazioni. Le demolizioni, infatti, hanno fatto segnare un +1,7%: 85.470 pratiche contro le 86.011 di2022. Di conseguenza, il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,71 (ogni 100 auto nuove, cioè, ne sono state radiate 71).

