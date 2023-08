Usa-Cina | tensione sugli investimenti tech | la mossa di Biden | l’ira di Pechino

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 10 agosto 2023) (Adnkronos) – Joeha firmato un ordine esecutivo per ridurre gliamericani nel settore tecnologico in, in particolare in società che si ritengono legate allo sviluppo militare di. Una misura quindi dettata da questioni di sicurezza nazionale, ha spiegato il presidente sottolineando che la"è impegnata in un'ampia strategia che dirige, facilità e appoggia progressi nella tecnologia sensibile e prodotti cruciali per le capacità militari, di intelligence, di vigilanza e cibernetiche". Inoltre,, nella dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, ricorda come insiano "eliminate le barriere tra i settori civili e commerciali e i settori della difesa industriale e militare, non solo nei settori di ricerca e sviluppo, ma anche per ...